İzmir'deki koronavirüs vaka sayısı açıklandı
İzmir, koronavirüsten en çok etkilenen ikinci il oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de 853 kişinin kororavirüse (Kovid-19) yakalandığını, salgının ilk görüldüğü günden bu yana İzmir genelinde 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İzmir'deki koronavirüs vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İzmir'de 853 koronavirüs vakası bulunduğunu açıklayan Koca, "İzmir, İstanbul'un arkasıdan en çok vaka gördüğümüz ikinci il" ifadelerini kullandı.
'İZMİR'DE 75 SAĞLIK ÇALIŞANI ENFEKTE OLDU'
Öte yandan, İzmir Tabip Odası dün yayımladığı raporda, İzmir'de 9 Aile Sağlığı Merkezi'nin şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatıldığı, son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısının 700 civarında olduğu, salgından bugüne kadar 75 sağlık çalışanının etkilendiği, bir hemşiresinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklamıştı. Raporda, hastanelerde kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik olduğu belirtilmişti.
İzmir, 853 koronavirüs vakasıyla tabloda 2'nci sırada...
Video Haberler
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı
- ABD'de korkunç görüntüler! Doktorların yardım çığlığı
- Azrail kostümü giyip halkın arasına karıştılar