İzmir'deki koronavirüs vaka sayısı açıklandı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 20:02

İzmir'deki koronavirüs vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İzmir'de 853 koronavirüs vakası bulunduğunu açıklayan Koca, "İzmir, İstanbul'un arkasıdan en çok vaka gördüğümüz ikinci il" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE 75 SAĞLIK ÇALIŞANI ENFEKTE OLDU'

Öte yandan, İzmir Tabip Odası dün yayımladığı raporda, İzmir'de 9 Aile Sağlığı Merkezi'nin şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatıldığı, son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısının 700 civarında olduğu, salgından bugüne kadar 75 sağlık çalışanının etkilendiği, bir hemşiresinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklamıştı. Raporda, hastanelerde kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik olduğu belirtilmişti.

İzmir, 853 koronavirüs vakasıyla tabloda 2'nci sırada...