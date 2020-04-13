Japonya olağanüstü hali genişletmeyecek

13 Nisan 2020 Pazartesi, 12:32

Hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, gazetecilere verdiği demeçte, “Elimizde, olağanüstü halin Hokkaido veya diğer bölgelere genişletilmesi gerektiğini gösteren hiçbir uzman kanıtı yok" dedi.

'UYMAYANLARA CEZA YOK'

Japon hükümeti, geçtiğimiz hafta olağanüstü hal ilan etti ve uymayanlara herhangi bir ceza uygulamaksızın, virüsün yaygın olduğu 6 kentin valilerine, insanları evde tutma ve işletmeleri kapatma yönünde talimat ve yasal yetki verdi.



