Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

20 Nisan 2020 Pazartesi, 03:15

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39’da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.