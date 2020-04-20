Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2020 Pazartesi, 03:15

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39’da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.


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