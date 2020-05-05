'Jojo Rabbit'in yönetmeni Taika Waititi ‘Star Wars’ filmi çekecek

05 Mayıs 2020 Salı, 11:27

Disney ve Lucasfilm gösterime çıkacak yeni bir “Star Wars” filminin Oscar ödüllü “Jojo Rabbit”in senaristi ve yönetmeni Taika Waititi tarafından çekileceğini doğruladı. Ocak ayında ilk kez böyle bir olasılık olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başlamış ama resmi bir doğrulama gelmemişti.

“Jojo Rabbit” filmiyle En iyi Senaryo dalında Oscar kazanan Waititi önce 2014 tarihli futbol belgeseli “Next Goal Wins”in kurmaca versiyonunu tamamlayacak. Michael Fassbender’in başrolünü oynadığı filmin ardından yeni Marvel filmi “Thor: Love and Thunder”ı yönetecek ve ardından “Star Wars” üzerinde çalışmaya başlayacak.

Taika Waititi yeni “Star Wars” filminin senaryosunu Sam mendes’in Oscad adayı 1. Dünya savaşı filmi “1917”nin senaristi Krysty Wilson-Cairns ile birlikte kaleme alacak.





