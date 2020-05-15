Jordan Thompson, Eczacıbaşı VitrA’da

15 Mayıs 2020 Cuma, 17:03

Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD’li voleybolcu Jordan Thompson’ı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Amerika Milli Takımı’nın yeni yıldızlarından yetenekli Jordan Thompson’la anlaştık. Kulübümüze, oluşturduğumuz genç kadro içerisinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

1997 yılında Amerika’nın Minnesota eyaletinde doğan Jordan Thompson, 193 cm boyunda. 23 yaşındaki voleybolcu, Amerika Kolej Ligi yıllarını Cincinnati Üniversitesi’nde geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de oynadı. 2019 yılında Amerika Milli Takımı’na katılan Thompson, aynı yaz takımının FIVB Milletler Ligi’ni kazanmasında büyük bir rol oynarken, Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı da elde etti.



