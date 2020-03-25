Juventuslu yıldızdan Türk şarkıcıya ilginç mesaj

25 Mart 2020 Çarşamba, 19:21

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde etkisini sürdürürken özellikle İtalya'da hayatı felç etmiş durumda.



Sağlık sisteminin çöktüğü ve yaşlı hastalara bakılmayan ülkede şu an genç insanları kurtarmak için sağlık çalışanları adeta seferberlik ilan etti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle 743 kişi daha artarak 6 bin 820'ye ulaşmıştı.

LİGLER ERTELENDİ

Avrupa'da Belarus hariç tüm ligler ertelendi. İtalya Ligi erteleme kararını en erken alan liglerin başında yer alıyordu. Ülkede liglerin ertelenmesinin ardından futbolcular kendilerini karantinaya aldılar.

YILDIZ FUTBOLCUDAN İLGİNÇ MESAJ

Siyah-beyazlı ekibin dünyaca ünlü Boşnak yıldızı Miralem Pjanic de o futbolculardan birisi... Juventus orta sahasının dinamosu olan 29 yaşındaki yıldız, son dömemin popüler şarkıcısı Zeynep Bastık'ın Instagram'daki canlı yayınına katılarak ilginç ifadeler kullandı.

Miralem Pjanic, Bastık'ın yaptığı canlı yayına 'Selamun aleyküm' diyerek giriş yaptı.

Canlı yayında olanlar Pjanic'in yayına katılmasını şaşkınlıkla karşıladı. Pjanic ardından attığı mesajda ise, 'Bu hikayede yanan ben oldum' diyerek takipçilerini bir hayli şaşırttı.