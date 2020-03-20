Kaçak futbolcu sevgilisinin evindeymiş

20 Mart 2020 Cuma, 11:22

Real Madrid'in Sırp yıldızı Luka Jovic'e manken sevgilisinden destek geldi.

Test sonuçları negatif çıkınca kamptan kaçıp Belgrad'a giden Jovic İspanya'da gündem olmuştu.

Karantinayı ihlal ederek ülkesine giden Luka Jovic,"İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum" diye kendisini savunmuştu.

Ünlü yıldıza destek ise manken sevgilisi Sofija Milosevic'ten geldi. Milosevic,"Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız" dedi ve fotoğraf paylaştı.