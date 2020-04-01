Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Mart ayında 29 kadın öldürüldü

01 Nisan 2020 Çarşamba, 11:57

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Mart ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Mart ayında erkekler tarafından 29 kadın öldürüldü. Raporda, “Bu ay 29 kadın cinayeti işlenmiş, 9 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan, 31 Mart’a geçen 20 günlük süreçte ise 21 kadın öldürüldü. 23 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 4’ü sosyal medya hesabı açmak, boşanmak istemek ya da barışma isteğini reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 23 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının sonucu” denildi.

Raporda, “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” ifadeleri de yer aldı.

KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, kadınların çoğunlukla evlerinde öldürüldüğü belirtilerek, “Kadınların 18’i evinde, 4’ü iş yerinde, 2’si arabada, 1’si arazide, 2’si sokak ortasında öldürülmüştür. 2 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir” denildi.

Raporda, illere göre Mart ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle sıralandı:

Raporda, öldürülen kadınların isimleri de yer aldı: