Kadınlar: Affı aklınıza bile getirmeyin

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Halk, koronavirüsle mücadele ederken, iktidar sahipleri ise akıllarını ayak oyunlarına harcamayı tercih etti. Üstelik tüm bu yapılan ayak oyunlarının amacı, istismarcıları sokağa salmak. Tecavüzcüleri dışarıya çıkarmak için yapılan her şey çok utanç verici. Siz iktidar partisi olarak erken yaşta iradesi dışında evlendirilmiş olan ya da istismara uğramış çocukların acılarına merhem olmak yerine yeni tecavüz vakalarının yaşanması için zemin hazırlıyorsunuz. Öncelikle şu bilinmelidir ki devlet kendisine karşı işlenmiş suçları affedebilir. Kişilere işlenmiş suçları affedemez. Haber yaptığı için tutuklu bulunan gazeteciler var. Gazetecileri af paketinin dışında bırakıp, cinsel istismarcılara af getirilmesi akla ziyandır. Biz kadın örgütleri olarak buna izin vermeyeceğiz. İstismarın koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs olduğunu bilerek mücadelemize devam edeceğiz.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav: “Cinsel suçlulara tahliye söz konusu dahi olamaz. Akla dahi getirilemez. Bütün dünya koronavirüsle mücadele ederken, alabildiğimiz önlem evde kalmak. Karantinanın uygulandığı ülkelerde kadına yönelik şiddettin arttığını gözlemledik. Kadının, çoğu zaman en yakını tarafından kendi evinde öldürüldüğünü biliyoruz. Kadın, şiddet dolayısıyla kaçtığı eve koronavirüs nedeniyle gitmek zorunda. Böyle bir durumda kadınlar, çocuklar, yaşlılar için özel önlemler alınması gerekirken, tam tersi bir tutum sergileniyor. İnfaz paketiyle cinsel suçluları tahliye ederek o evlere göndereceksiniz. Türkiye’de failiyle karşılaşacağı için kalp krizi geçiren çocuklarımız varken, bu uygulama kabul edilemez. İnfaz paketinden cinsel istismarcılar kesinlikle çıkartılmalıdır.”

Avukat Ece Güner Toprak: “Kasten öldürme suçu paketin dışında tutulurken, çocuk ve kadına yönelik şiddet suçları ve cinsel suçlar da paketin dışında tutulmalıdır. Paket, basın ve ifade özgürlüğü ve dolayısıyla genel olarak demokrasimiz açısından yaraları onarmak için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Paketteki bazı düzenlemeler bu konuda dolaylı olarak fayda sağlayacaktır. Örneğin 1 yıllık denetimli serbestliğin geçici olarak 3 yıla çıkarılması gibi. Paket ‘düşünce suçları’ konusunda cesur ve net mesaj vermeli. Bu paketten hemen sonra, esas yapılması gereken, gerçek bir yargı reformudur. Yargı yapısal olarak (Anayasada HSK yapısından başlamak üzere) siyasi otoriteden bağımsız olmadığı sürece, hiçbir sorun tam olarak çözülemez, adalet tesis edilemez.”