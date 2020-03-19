Kadir Şeker 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Darp edilen kadına yardım ederken 'katil' olmuştu! Kadir Şeker 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp ettiğini söylediği Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
NE OLMUŞTU?
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğünü düşünerek Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti.
Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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