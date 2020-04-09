Kafalarına tuğla düşen kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı
Batman'ın Sason ilçesinde inşaattan kafalarına tuğla düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Temsili Fotoğraf: Ajans Arşivi
Alınan bilgiye göre, Aşağı Mahalle'de yaşayan Sedat Özcan'ın çocukları Semanur (8) ve Hiranur (5) sokakta bulunduğu sırada çevredeki bir inşaattan tuğla düştü.
Tuğlaların başına isabet ettiği kardeşlerden Hiranur Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Semanur Özcan, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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