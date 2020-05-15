Kaftancıoğlu: İktidarın 5 maske bile dağıtamadığı bir alanda belediyelerimiz derman oluyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:00

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, salgın sürecinde CHP’li belediyelere gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Kaftancıoğlu, ilçe başkanları ve il yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Ataşehir ve Kadıköy belediyelerinin çalışmalarının yerinde inceleyerek belediyelerin salgın sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

"İKTİDARIN ENGELLEMELERİNE RAĞMEN ÇALIŞMALARA DEVAM"

Kaftancıoğlu, iktidarın tüm engellemelerin rağmen CHP’li belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye ve yurttaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirterek “Bu süreçte tüm yurtta CHP’li ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerimiz olağanüstü bir performans ile çalışıyorlar. Hem de bütün bu çalışmaları, iktidarın engellemelerine rağmen olukça başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bu süreçte ziyaretlerimi, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan, aynı sağlık emekçileri gibi kendi yaşamlarını riske atarak büyük sorumluluk alan belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek için gerçekleştiriyorum. İstanbullu yurttaşlarımız, belediye personellerimizin emekleri ile bu süreci rahat bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar. İktidarın beş maske bile dağıtamadığı bir alanda belediyelerimiz bütün ihtiyaç sahiplerinin derdine derman oluyor. Belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen halkçı zihniyet ve hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“EN İYİ TEDAVİ KİŞİNİN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMESİNİ SAĞLAMAKTIR”

CHP’li belediyelerin süreç boyunca planlı bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Kaftancıoğlu “Belediyelerimiz plan ve programlamayı gerçekleştirme konusunda oldukça başarılı bir süreç yönetiyorlar. Belediyelerimizin ve örgütümüzün bu çalışmaları sahada da inanılmaz bir şekilde karşılık görüyor. Bizim için kıymetli olan da budur. Bu salgın dönemlerinde ben bir hekim olarak şunu çok iyi biliyorum ki kişilere yapılacak en iyi tedavi kişinin kendini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Belediyelerimizin çalışmaları sayesinde bu hissiyat, kolaylıkla yurttaşlarımıza ulaşıyor” diye konuştu.

"HER HANEYE ULAŞMAK İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

CHP’li Kaftancıoğlu, ziyaretlerine Ataşehir’den başladı. Kaftancıoğlu, İlçe Başkanı Celal Yalçın ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte önce gıda kolisi yardımının yapıldığı Afet Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere çalışmalarına devam eden Maske Dikim Merkezi ve salgın sürecinde halka ücretsiz sıcak yemek hizmeti veren Ataşehir Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili Kaftancıoğlu’na bilgi veren Ataşehir Belediyesi yetkilileri, “Salgın döneminde çalışmalarımızda hız kesmedik; aksine daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Talepleri karşılamak ve her haneye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Salgın öncesi de çalışmaya devam eden bir aşevimiz vardı. Olağan dönemde burada yaklaşık 4 bin kişilik sıcak yemek yapılırken, salgın sürecinde bu sayıyı 10 bin seviyelerine çıkardık. Aynı zamanda salgın sürecinde hijyeni sağlamak amacıyla yıkanabilir metal kaplar yerine kullan at kaplar kullanmaya başladık. Bu süreçte antibakteriyel olma özelliğine sahip maskelerimizin üretimine de devam ediyoruz. Günde yaklaşık 3 bin maske üretebilme kapasitemiz var. Salgın süreci boyunca ise yaklaşık 60 bin maskenin yapımını gerçekleştirdik. Oldukça fazla gıda kolisi talebi alıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine en kısa sürede olumlu dönüş yapıyoruz. Kolilerimizin dağıtımını Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi’nden gerçekleştiriyorız” dediler.

"TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ SGK’LILARA TAMAMEN ÜCRETSİZ"

İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun Ataşehir’deki son durağı Türkan Saylan Tıp Merkezi oldu. Ziyarete rehberlik eden Başhekim Oktay Nesimi Yılmaz tıp merkezinin faaliyetleriyle ilgili olarak ‘’Tıp Merkezimiz 2009 yılında açıldı. Biz burada ihtiyaç sahiplerine özel hastaneyle eşdeğer bir hizmet sunuyoruz. SGK’lı olan tüm yurttaşlar hizmetlerimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Genç ve güler yüzlü bir ekibimiz var. Bu sebeple hizmet verdiğimiz yurttaşlarımızdan oldukça iyi geri dönüşler alıyoruz” dedi.

“DAYANIŞMA AĞININ BÜYÜMESİ OLDUKÇA MUTLULUK VERİCİ”

Kaftancıoğlu, Ataşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Kadıköy Belediyesi’ne geçerek İlçe Başkanı Ali Narin ve Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile bir araya geldi. Kaftancıoğlu, Kadıköy’deki ziyaretlerine usta aşçıların ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yemek hizmeti verdiği Kadıköy Belediyesi Khalkedon Fenerbahçe Sosyal Tesisi’nden başladı. Khalkedon Fenerbahçe’nin çalışma alanı hakkında konuşan Gastronomi Yazarı Ebru Erke “Biz burada gönüllü şeflerimiz ve gönüllü yurttaşlarımız ile birlikte ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek üretiyoruz. Her gün İstanbul’un dört bir yanından projemize destek vermek istediğini belirten onlarca telefon alıyoruz. Böylesi zor bir dönemde dayanışma ağının büyümesi oldukça mutluluk verici” diye konuştu.

“SİNEMAYA HİZMET ETMEK MUTLULUK VERİCİ”

Kaftancıoğlu’nun bir sonraki durağı ise sinema sanatının gelişmesini, korunmasını ve aktarılmasını sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan ancak salgın dolayısıyla açılışı henüz gerçekleştirilemeyen Kadıköy Belediyesi Sinematek oldu. Sinematek’in faaliyetleri hakkında bilgi veren yetkililer “Burası yalnızca Sinematek değil aynı zamanda sinema evi olacak. 150 kişilik oldukça kaliteli bir sinema salonumuz var. Güçlü bir sinema arşivi oluşturuyoruz. Genç sinemacılara ve sinema sanatı hakkında çalışmalar sürdürenlere yönelik faaliyetlerimiz de olacak. Sinematek çatısı altında bu çalışmaların yanı sıra izleme ve okuma alanlarımız ile ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebileceği bir kültür alanı oluşturduk. Kadıköy Belediyesi çatısı altında sinemaya hizmet etmek mutluluk verici. Kadıköy halkına hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.