Kaftancıoğlu'ndan karikatürünü çizen dergiye: 'Sizi mahkemeye... şaka şaka'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini Joker karakterine benzeterek çizen gerici Misvak Dergisi’ne sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Fotoğraf: AA
Misvak isimli dergi, iki gün önce Kaftancıoğlu’nu çizgiroman kahramanı Batman’in en büyük düşmanı olan 'Joker' karakteri şeklinde çizmişti.
Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Sizi mahkemeye…’ Şaka şaka... Niyetinizden bağımsız çok beğendim Joker'e benzetilmiş karikatürümü. Çizerin kalemine, emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.
“Sizi mahkemeye... “ şaka şaka— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 24, 2020
Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü:)
Çizerin kalemine, emeğine sağlık pic.twitter.com/gNlyKYUu6C
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