Kaftancıoğlu'ndan karikatürünü çizen dergiye: 'Sizi mahkemeye... şaka şaka'

24 Nisan 2020 Cuma, 15:10

Fotoğraf: AA

Misvak isimli dergi, iki gün önce Kaftancıoğlu’nu çizgiroman kahramanı Batman’in en büyük düşmanı olan 'Joker' karakteri şeklinde çizmişti.

Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Sizi mahkemeye…’ Şaka şaka... Niyetinizden bağımsız çok beğendim Joker'e benzetilmiş karikatürümü. Çizerin kalemine, emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.