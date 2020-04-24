Kaftancıoğlu'ndan karikatürünü çizen dergiye: 'Sizi mahkemeye... şaka şaka'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini Joker karakterine benzeterek çizen gerici Misvak Dergisi’ne sosyal medya hesabından yanıt verdi.

24 Nisan 2020 Cuma, 15:10

Fotoğraf: AA

Misvak isimli dergi, iki gün önce Kaftancıoğlu’nu çizgiroman kahramanı Batman’in en büyük düşmanı olan 'Joker' karakteri şeklinde çizmişti.

Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Sizi mahkemeye…’ Şaka şaka... Niyetinizden bağımsız çok beğendim Joker'e benzetilmiş karikatürümü. Çizerin kalemine, emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.


Video Haberler