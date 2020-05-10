Kalp hastasına 5 dakika uyarısı

10 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Türkiye’de sık görülen kronik kalp-damar hastalıklarının en başında hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları geliyor. Kronik kalp damar hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerin covid-19’a yakalanmamak için çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, özellikle kalp hastalarının bu salgına yakalandığında hastalığın çok daha ağır seyrettiğini, yoğun bakım ihtiyacının daha fazla olduğunu belirterek “Kronik kalp hastalığı olan hastalar evlerinde mevcut ilaçlarını düzenli almaya devam etmeli, verilen diyetlerini de asla aksatmamalıdırlar. Mümkün olduğunca ev içinde egzersizler yapılmalı, kilo alınmamasına da dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.

Erol, ayrıca bu dönemde kalp krizi geçiren hastaların ‘hastalık kaparım’ korkusu ile hastaneye başvurmadıkları veya çok geç başvurduklarını gözlemlediklerini de kaydetti.

AĞIR SEYREDİYOR

Covid-19’a yakalanma riski açısından herkesin aynı riske sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erol, şöyle devam etti: “Korunmaya mutlaka dikkat etmeliyiz, maske takılması, sosyal mesafenin korunması, kişisel hijyene dikkat herkes için geçerli. Kronik kalp damar hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerin hastalığa yakalanmamak için çok daha dikkatli olmaları gerekir. Hastanın klinik durumunda ciddi bir değişiklik oldu ise veya kalp krizi gibi acil bir durum şüphesi varsa tedavi çok hayati önem taşıdığından covid-19 korkusu ile hastaneye gelmeme veya gecikme de olmamalıdır. Hastada ani başlayan, 5 dakikayı geçen göğüste şiddetli sıkıştırıcı veya yırtılır tarzda göğüs ağrısı, ani gelişen nefes darlığı, morarma, düz yatamama, ani gelişen şuur bulanıklığı, ellerde kollarda kuvvet kaybı vb. durumlarda hiç beklenmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak süratli bir şekilde hastaneye transferi sağlanmalıdır.”

YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR

Prof. Dr. Mustafa Erol “Erişkin nüfusumuzun yüzde 31’i hipertansiyon hastasıdır, yaş ilerlemesi ile birlikte hipertansiyon görülme oranı daha da artmaktadır. 60 yaş üzerinde her üç kişiden ikisinin tansiyon yüksekliği mevcuttur” dedi.