Kamuda yetersiz önlem

22 Mart 2020 Pazar, 02:00

Koronavirüs salgınının yayılmasına karşın kamuda toplu alanlarda çalışmaya devam edilirken, hijyen için dezenfekte işlemleri de yetersiz kaldı. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı veya geciktirildiğine dikkat çekerek bir an önce önlem alınmasını, kamuda dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesini istedi.

BES, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, kamuda örgütlü oldukları işyerlerinde yaşananlara dikkat çekti. Önlem kararlarının bir kısmının halen uygulanmadığına işaret edilen yazıda, “Özellikle hizmet binaları, yemekhaneler, servis araçları, tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında hijyen sağlamaya yönelik dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı veya geciktirildiği, mükelleflerin binalara girişlerinde kısıtlamaya gidilmediği, her ne kadar gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi nisan sonuna kadar ertelenmiş ise de vergi mükelleflerinin halen elden işlem yapmak üzere vergi dairelerine müracaat ettikleri gibi eksikliklerin devam ettiği bilgisi genel merkezimize ulaşmaktadır” denildi. Sendika, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı bütün birimlerde hijyenin sağlanması için daha fazla gecikme yaşanmadan dezenfekte işlemlerinin yapılmasını istedi. Vergi mükelleflerinin kurum içerisine girmesine gerek kalmadan iş ve işlemlerini yapabileceğine dair çağrıların yoğunlaştırılmasını talep eden BES, “Vergi dairelerinde çalışan büro emekçileri için dönüşümlü çalışma düzeninin bir an önce hayata geçirilmesi, dönüşümlü çalışma konusunda uygulama birliğinin sağlanması, hizmet binalarının girişlerine risk grubunda bulunanların tespit edilebilmesi için termal kamera vb. önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” denildi.

Adliyelerde çoğunlukla duruşmalar ertelense de halen acele iş olmadığı halde duruşma yapan mahkemelerin olduğuna işaret eden BES, şöyle devam etti: “Adliyelerde genel olarak kalemlerin küçük olduğu, dosyaların tarafları ve avukatlarla birlikte yargı çalışanlarının bu ortamda bir arada bulunuyor olması göz önüne alındığında yargı çalışanları için dönüşümlü çalışmanın uygulanması önemli bir tedbir olacaktır. Yine bu süre zarfında icra müdürlüklerinde yoğun olarak hizmet verilmeye devam edilmektedir. Haciz talepleri gibi talepler 3 gün içinde yerine getirilmediği takdirde icra müdürlüğü çalışanları hakkında işlem yapılmasının önü açılmaktadır. Bu şekilde birçok işlemin süreli olması nedeniyle avukat ve yurttaşlarla yargı çalışanları karşı karşıya gelmektedir.”

‘İDARİ İZİN VERİN’

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Enerji-Sen de, Cumhurbaşkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, virüsün yayılmasının kamu çalışanlarını zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Yazıda, maden ocakları, kömür işletme sahaları, hurda işletme sahaları, enerji üretim ve iletim çalışanları, şeker ve çay üretim fabrikaları çalışanlarının da yaşananlardan olumsuz etkilendiğine işaret edildi. Bu nedenle de kamu hizmetleri aksatılmadan, zorunlu görevlerin dışında kalan personelin idari izinli sayılmaları talep edildi.