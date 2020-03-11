Kanal İstanbul'un maliyeti hâlâ belirsiz

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Kanal İstanbul Projesi”ne ilişkin araştırma raporu hazırladı. AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyonların hazırladığı raporda projenin İstanbul ve Türkiye’ye çok büyük katma değer kazandıracağı öne sürüldü. Komisyonların CHP’li meclis üyeleri ise rapora koyduğu şerhte, projenin ekolojik zararlara yol açabileceğini belirterek “Böylesine büyük bir alana yayılan bir projede kamulaştırma maliyetleri konusunda hiçbir ayrıntı verilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

İBB Meclisi’nde AKP’li üyelerin çoğunlukta olduğu Çevre ve Enerji Komisyonu ile Tarım, Orman, Hayvan ve Su Ürünleri Komisyonu’na 9 Aralık 2019’da oybirliğiyle “Kanal İstanbul Projesi” araştırma görevi verilmişti. Komisyonlar 193 sayfalık ortak raporunu tamamladı.

‘GURUR KAYNAĞI’

Projenin şehrin yoğunluğunu dağıtacağı öne sürülerek “Merkezdeki yoğunlaşmayı kanal güzergâhı tarafına kaydıracak olması önem taşımakta. Çünkü merkezde anormal bir yoğunlaşma mevcut. Riskli yapı stokunda yaşayan nüfus buraya taşınacak” denildi.

Projenin maliyetinin 75 milyar TL olarak öngörüldüğü raporun sonuç bölümünde özetle, “Kanal İstanbul projesinin Türk mühendislerince projelendiriliyor olması milletçe hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CHP’DEN 57 SAYFALIK ŞERH

Komisyonların CHP’li üyeleri, rapora katılmayarak 57 sayfalık muhalefet şerhi koydu. Şerhte projeye ilişkin eleştiri ve tartışmaların özellikle çevresel zararlar ve imar rantı konularında odaklanıldığı belirtildi.

Ayrıca, ÇED raporuna da atıfta bulunularak “ÇED raporunun sadece mevcut durum ve doğal kaynaklar üzerindeki etkileri incelendiği, bu bölgeye gelecek diğer fonksiyonların (konut, ticaret, eğitim alanları, lojistik alan, donatı alanları vb) etkisinin incelenmediği görülmüştür. Böylesine büyük bir alana yayılan bir projede kamulaştırma maliyetleri konusunda hiçbir ayrıntı verilmemiştir. Farklı bakanlıklar arasında da maliyetler konusunda tutarsızlıklar vardır” ifadeleri kullanıldı.

‘BÖLGEYE HAS BİR OLGU’

“İstanbul’un bu bölgede sahip olduğu ormanlar, karasal ekosistemler, çayır ve meralar, kıyı kumulları, endemik türler projenin inşaat ve sonrasındaki mevcut imar planlarına aykırı yeni oluşacak gelişme alanlarından ötürü yok olma aşamasına gelecek” denilen CHP’nin dikkat çektiği şerhin sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Denizler arasındaki karşıt özellikler ve benzersiz su hareketi ile Ege-Marmara-Karadeniz ilişkisi, dünya üzerinde sadece bu bölgeye has bir olgu. Bu nedenle, dünya üzerinde başka bir örnekle karşılaştırmadan tek başına değerlendirmesi gereken bir konudur.”

SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİN BAĞI YOKMUŞ

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul’a “ÇED olumlu” kararı verilmesini yargıya taşıyan Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın projeyle bağı olmadığını iddia ederek davayı “ehliyet yönünden” reddetti. Sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu görüşen mahkeme, Kanal İstanbul ile söz konusu meslek örgütlerinin “menfaat bağının bulunmadığını” iddia etti. Mahkeme başkanı ise karara şerh koydu.