AKP'de 'Afyonkarahisar' depremi: Belediye başkanının ardından İl Başkanı da istifa etti

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, görevinden istifa ettiğini duyurdu. ​

Açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu bağlılığı vurgulayan Turgay Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Tam iki yıl önce bugünlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonra da davası davam, yolu yolumdur."

​Afyonkarahisar’a bağlı Merkez Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay hakkında evli bir kadınla ilişki yaşadığı iddialarının ardından adli süreç başlatılmıştı.

Şikayetçi kadının şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı yayma, hakaret ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma suçlamalarıyla savcılığa başvurmasının ardından olay yargıya taşınmış ve AKP İl Başkanlığı da belediye başkanının partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.