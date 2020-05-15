Karabağlar'da dayanışma büyüyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:29

Dayanışmaya katkı koymak isteyenlerin, hazırladıkları kolileri elden ya da kargoyla Refet Bele Semt Merkezi’nin “9131/22 sokak no 2/6 Refet Bele Karabağlar/İzmir” adresine ulaştırmaları isteniyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlar, 0 232 414 81 43 numaralı telefonunu da arayabiliyor.

Ramazan ayıyla birlikte dayanışma duygusunun ön plana çıktığını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, duyarlı vatandaşlara bir kez daha teşekkür etti. Koronavirüs salgınının yeni mağdur kesimler yarattığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Sosyal Destek Kartımızla 2 bine yakın ailemizin bütçesine katkı koyuyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyan asker ailelerini destekliyoruz. Ancak Ramazan ayını dikkate alarak, içinde kuru gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kolilerin dağıtımına ağırlık verdik. Gerek Sosyal Destek Kartı gerekse koli dağıtımlarıyla, Ramazan süresince ulaştığımız kişi sayısı 10 bin kişiyi aşacak” dedi.

Kuru gıda kolilerinin içinde, 1’er kilogram çay, küp şeker, baldo pirinç, pilavlık bulgur, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, 3 paket makarna, 500 gram zeytin, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gram domates salçası ve 1 paket tuz yer alıyor. Hijyen kolilerinde de çeşitli temizlik ürünleri bulunuyor.