Karaburun Belediyesi'nden açıklama: Polis baskını haberleri doğru değil

10 Mart 2020 Salı, 18:13

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'ne polis baskın yaptığı, binada arama yapıp bazı evraklara el koydukları iddia edilmişti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yayımladığı yazılı açıklama ile "baskın" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Girgin'in açıklaması şöyle:

Bazı internet haber sitelerinde yayınlanan “Karaburun Belediyesi’ne flaş baskın” başlıklı haberlerde, belediyemize yönelik asılsız ifadelere karşılık; açık iletişim politikamız gereğince kamuoyumuzun ve hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesine ve aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Karaburun Belediyesi tarafından yaz mevsiminde üç ay boyunca işletilen; sosyal belediyecilik ilkemiz gereğince öğrencilerimizin ve kadınlarımızın istihdam edildiği İncirlikoy (Karaburun) ve Plaj Ardıç (Mordoğan) tesislerimiz ile ilgili olarak, beş ay önce Mülkiye Müfettişleri tarafından başlatılan incelemeye paralel olarak, belediyemizin hesapları incelenmektedir.

Yayınlanan haberlerde yaratılan ve/veya yaratılmak istenen “Karaburun Belediyesi’ne baskın yapıldığı” iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Basın kuruluşlarımızın, belediyemizin resmi açıklaması dışında herhangi bir kişi ya da kurumun açıklamalarına itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.

An itibarıyla Karaburun Belediyesi’nde herhangi bir baskın ya da arama durumu söz konusu değildir. Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelere konu olan evrakların teslimi, belediyemize gelen görevlilere elden yapılmaktadır.

Bir kamu kurumu olan Karaburun Belediyesi’nin tüm iş ve işlemleri, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, şeffaf ve her an hesap verilebilir şekilde yürütülmekte; ilçemizin kalkınmasına yönelik belediye hizmetleri, kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.