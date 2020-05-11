Karantina Ekranı: Yerde, gökte ve denizde

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:36

Biri trende, bir diğeri uçakta ve bir başkası da gemide… Türleri biribirinden farklı üç dizi şu sıralar dijital platformlar aracılığıyla izleyici karşısında. Bir çiftin hayatlarını geride bırakmak pahasına buluşup bir trenle kaçışlarını anlatan komedi türündeki “Run” Beinconnect (ve Bein TV); tüm dünyayı saran esrarengiz bir olay sonucu bir uçağın içine sıkışıp kalan bir grup yolcunun başından geçenlere odaklanan korku-gerilim türündeki “Into the Night” Netflix; dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığının perde arkasını gözler önüne seren ve büyük bir kısmı bir gemide geçen “ZeroZeroZero” ise BluTV’de yayınlanıyor.





KAÇ KAÇABİLİRSEN

Günün birinde telefonuna gelen ve sadece “Kaç” yazan bir mesaj… Evli ve çocuklu Ruby Richardson’ın kocasını ve oğlunu bir anda bırakıp koşarcasına eski sevgilisi Billy Johnson’a kaçışını nasıl açıklamalı? Basit, okulda sevgili olan ama sonradan yolları ayrılan Billy ve Ruby birbirlerine bir söz vermişlerdir: Eğer ikisinden biri diğerine “Kaç” diye mesaj atarsa ve diğeri de 24 saat içinde aynı mesajı ona atarsa New York’taki Grand Central Tren İstasyonu’nda buluşacak ve birlikte trene atlayıp kaçacaklardır.



Şimdilik ilk 5 bölümü yayınlanan ve başrollerini Merritt Wever (Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Emmy ödülü kazandığı “Nurse Jackie” ile hatırlayacaksınız en çok) ve Domnhall Gleeson’ın (“Harry Potter” serisinden “Star Wars” filmlerine birçok yapımda rol alan oyuncunun 2013 tarihli “About Time” ve 2014 tarihli “Frank” filmlerindeki performansları özellikle unutulmaz) başrollerini paylaştığı film bir yanıyla eğlenceli bir romantik komedi ama bir yanıyla da hareketli bir aksiyon. Eleştirmenlerin bir hayli beğendiği dizinin konuk oyuncuları arasında “Fleabag” ile zirveye çıkan Phobe Waller-Bridge’in de olduğunu belirtelim.







GÜNEŞLE YARIŞMAK

Polonyalı bilim-kurgu ve fantezi romanları yazarı Jacek Dukaj’ın “The Old Axolotl” adlı romanından hareketle diziye uyarlanan ve Netflix’te izleyiciyle buluşan “Into The Night” Brüksel havalimanından kaçırılarak havalanan ve batıya yönlenen bir uçakta geçiyor. Moskova’ya gitmesi gereken uçak bir NATO subayının zoruyla kaçırıldığında içindeki az sayıda yolcu da uçakta kapana kısılırlar. Subay pilota uçağı batıya doğru uçurması gerektiğini zira günışığının herkesi öldüreceğini söyler ve silah zoruyla İskoçya’ya doğru bir yolculuk başlar. Şimdi tüm amaç güneşten hızlı olmak ve hep batıya uçmak suretiyle karanlığa sığınmaktır.



Oyuncu kadrosunda Mehmet Kurtuluş’un da yer aldığı Belçika yapımı dizi toplam 6 bölüm sürüyor ve uluslararası isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosu var. Korku-gerilim türündeki dizi akla uzaktan uzağa “Lost” ya da “Speed” gibi yapımları getiren dizinin uyarlandığı romanın yazarı Jacek Dukaj birçoklarınca Stanislaw Lem’in mirasçısı olarak görülen güçlü bir bilim-kurgucu. Kitaplarının henüz dilimize çevrilmemiş olması ise esef verici olsa gerek.







MEKSİKA’DAN İTALYA’YA KOKAİNİN YOLCULUĞU

Gazeteci yazar Roberto Saviano’nun aynı adlı kitabından televizyona uyarlanan “ZeroZeroZero” tamamı değilse bile önemli bir kısmı dev bir kargo gemisinde geçen birinci sınıf bir aksiyon. Özellikle karakterlerinin derinliğiyle dikkat çeken yapım sadece aksiyonu değil, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili karanlık ve dramatik unsurları da öne çıkarıyor. Meksika’da üretilip İtalya’da satılan kokainin hem her iki kıtada hem de yol boyu uğradığı tüm duraklarda nasıl kirli ilişkilere sebep olduğunu göstermesi bakımından da ayrıca güçlü bir alt okuması var.



Başrolünde Andrea Riseborough’un özellikle parladığı dizide Gabriel Byrne, Dane DeHaan, Adriano Chiaramida, Guiseppe De Domenico gibi oyuncuların rol aldığı 8 bölümlük dizinin yönetmen kadrosu ise bir hayli güçlü. Blu TV’de izleyebileceğiniz “ZeroZeroZero”yu yöneten üç sinemacı sırasıyla Stefano Sollima (“Sicario: Day of Soldado”), Janus Metz (“Borg/McEnroe”) ve Pablo Trapero (“El Clan”).

