Karantina gemisindeki yolcu, koronavirüse ikinci kez yakalandı

15 Mart 2020 Pazar, 10:31

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen koronavirüs salgınıyla ilgili Japonya'dan kötü haber geldi. Mie eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan bir yolcunun, iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdiği bildirildi. 70'li yaşlardaki Mie eyaleti sakininin, ilk olarak 14 Şubat'ta yolcusu olduğu Diamond Princess adlı karantina gemisinde yapılan testte pozitif sonuç verdiği, ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede iyileşen ve tekrar test uygulanan hastanın negatif sonuç vermesi üzerine 2 Mart'ta taburcu edildiği, toplu taşıma aracıyla evine döndüğü ifade edildi.

İRTİBAT KURDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR

2 Mart'ta taburcu edildikten sonra günlük hayatına devam eden yolcunun, bu süre zarfında temas kurduğu kişileri belirlemeye çalışan yerel hükümet yetkilileri, yolcuyla irtibatı tespit edilen herkese tedbir amaçlı sağlık kontrolü uygulayacağını belirtti.