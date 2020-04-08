Karantina karanlıkta!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

İlgezdi’nin raporuna göre karantina uygulanan merkezlerde ne kadar test yapıldığı ve kesin vaka sayısının ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Dün itibarıyla ise il, ilçe, belde, köy, mezra, mahalle olmak üzere 171 merkez karantina altında.

CHP’ Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Türkiye genelinde koronavirüs salgını dolayısıyla karantina altına alınan yerleşim yerleriyle ilgili hazırladığı raporda; salgına genel olarak umreden dönen vatandaşlar ile çeşitli gerekçelerle İstanbul’dan gelen vatandaşların neden olduğu belirlendi. Raporda; karantina altındaki yerleşim yerlerinde ne kadar test yapıldığı ya da toplam vaka sayısının ne olduğunun bilinmediğine dikkat çekildi.

CHP’li İlgezdi, koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık iki hafta önce başlayan ve dün itibarıyla 37 ilde uygulanmaya devam eden karantina uygulamalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. İlgezdi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu raporda; yerleşim yerlerindeki yetkililer ve vatandaşlarla görüşmeler yapılarak karantina uygulamaları ve salgının durumuyla ilgili ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Rapora göre dün itibarıyla 37 ilde toplam 73 ilçe, 52 köy, 38 mahalle, 2 belde ve 6 mezra olmak üzere toplam 171 yerleşim yeri karantina altında. Karantina uygulanan yerleşim yerlerinde koronavirüs nedeniyle bilinen ölüm sayısı 17 olurken, bilinen pozitif vaka sayısı 636, doğrudan karantinada tutulan kişi sayısı ise 234.

NET SAYI BİLİNMİYOR

Raporda; pozitif ya da pozitif olmasından şüphelenilen 234 kişi dışında karantina kapsamında kalan evlerdeki gerçek vaka sayısının bilinmediği belirtildi. Bilinen yüksek ateş, öksürük gibi semptomlar görülmeden test yapılmadığı ifade edilirken; pozitif vaka çıkan köylerin neredeyse tamamında yaygın test yapılmadığı da bildirildi. Raporda; karantina uygulamasına neden olan koronavirüs salgınının kaynağı konusunda yetkililer ve bölge sakinleriyle yapılan görüşmelere de yer verildi. Buna göre karantina uygulaması altındaki yerleşim bölgelerinde salgının genellikle ya umreden dönen vatandaşlar ya da çeşitli gerekçelerle İstanbul’dan gelenlerden kaynaklandığı görüşü belirtildi.

DÜZENLİ YARDIM YOK

Raporda; bazı yerleşim yerlerinde iki haftayı bulan karantina uygulamasına karşın düzenli olarak yardım yapılmadığı, önceki gün itibarıyla karantina altındaki pek çok yerleşim yerine ise hiçbir yardımın ulaşmadığı ifade edildi.