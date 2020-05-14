Karantina sanatın planlarını bozdu

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Ceren Gündoğdu, son birkaç senedir çıkardığı teklilerle ilgi görüyordu. Bu ilginin ardından da oluşan albüm beklentisini, tam da koronavirüs salgınının başladığı günlerde, mart ayında karşıladı. Albüm sonrası konserleri iptal olan Gündoğdu, bugünlerde Instagram hesabından düzenli olarak akustik şarkılar ve yeniden yorumladığı şarkılarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

INSTAGRAM’DAN CANLI

Genç sanatçıya karantina sürecini nasıl geçirdiğini sorduk. Gündoğdu, “İlk albümüm ‘Kapalı Gözlerle’yi tam da bu tuhaf zamanların içerisinden geçerken yayımlamış oldum. Albümde sözü müziği bana ait 7 yeni şarkı var ve konserleri iptal ettiğimiz bu süreçte Instagram hesabım üzerinden yaptığım canlı yayın konserleri için şarkıların albüm versiyonlarından daha farklı akustik versiyonlar üretmeye çalışıyorum.

İşin aslı karantina günlerini bana iyi gelen şeylere tutunarak geçiriyorum. Her gün ailemi ve yakın dostlarımı görüntülü arayıp hal hatır soruyorum, bu iletişim bağını muhafaza edebilmek bana çok iyi hissettiriyor.

Bir de zihni berrak, kalbi sıcak tutmak için bol bol okuyor, dinliyor, izliyor, yemek yapıyorum” şeklinde yanıt verdi. Peki, bugünler geçtikten sonra neler yapacak, albüm çalışmalarına nasıl devam edecek Ceren Gündoğdu? Bu soruyu da şöyle yanıtlıyor: “Bugünler geçtikten sonra ertelenen albüm lansmanımı hayata geçirmekle beraber dinleyicimden uzak kaldığım günlerin acısını çıkarmak için şehir şehir gezip bol bol konser vereceğim. Fakat bir yandan da bu süreçte, sosyal medya aracılığıyla dinleyiciyle buluşmanın da ayrı bir keyfi ve önemi olduğunu görmüş oldum. Pek çok kişinin konserlere gelme şansı olmuyor kişisel sebeplerden ve kimi zaman imkânsızlıklardan ötürü. Bu yüzden her şey normale döndüğünde de ben bir telefon ekranından evden eve misafir olmaya, müziğimi dileyen herkesle bu yolla da paylaşmaya devam etmek istiyorum.”

‘SUNİ İHTİYAÇLARDAN ARINDIK’

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, yaşanan bu süreçle ilgili olarak “Yaşadıklarımız, hem suni ihtiyaçlarımızdan arınmamızı hem de insanın insana olan gerçek ilgisi ve sevgisinin hayattaki en kıymetli şey olduğunu görmemizi sağladı” şeklinde konuşurken, “Benmerkezci bir yaşam sorunları çözmüyor, bir başkasının sorumluluğunu alabiliyor olmak bu virüsün en önemli antikorlarından biri. Bu salgının ardından dünyada pek çok şey değişecek ama birinin ötekine olan desteğinin kıymeti asla değişmeyecek” diyor.

‘BAZI GÜZELLİKLERİN YERİ DOLMUYOR’

Karikatürist Barbaros Altuğ da karantinadan etkilenen sanatçılardan. Karikatür kitabının planlarında değişiklik meydana gelirken gösterilerini de ertelemek zorunda kaldığını söylüyor. Karantinayı nasıl geçirdiğini şu sözlerle anlatıyor: “Karantina sürecinde zihnimde demlenen esprileri kâğıda döküyorum. Onları her gün çalışıp stand-up gösterilerimde anlatmaya hazır hale getiriyorum kendimi. Bu dönemde sosyal medyamız sahnemiz oldu bizim. Tabii ki tadı pek yok ama kendi sosyal medya hesaplarıma her gün içerik üretiyorum. Özellikle gündemle ilgili çizimler yapıyorum. Bugünlerde Instagram’da sokağa çıkma yasağı günlüklerine başladım. Bir de mutfağa girer oldum.” Süreç sonrası planlarından da bahseden Altuğ, “Bu süreçten önce bir karikatür kitabı çıkarma projem vardı.

Yıllardır çizdiğim karikatürlerden en sevdiklerimi derlediğim bir kitap olacaktı. Tabii alışkanlıklarımız değişiyor bu karantina sürecinde. Bugünler geçtikten sonra onu basılı olarak değil, sadece online içerik olarak çıkaracağım.

Hayat normale döndüğünde de gösterilere başlayacağız. Onu sosyal medyadan yapamıyoruz. Çünkü sahnede göz göze buluşmaların hissiyatı ve ruhu işi güzelleştiriyordu. Hayatta bazı güzelliklerin de yeri dolmuyor işte” diye konuşuyor.