Karantinada 24 saat kesintisiz konser

11 Nisan Cumartesi 12:00'de başlayıp 12 Nisan Pazar 12:00'de sona erecek "Who's in a Bunker #2" yayın akışında Ahmet Ali Arslan, Albus-In, Ali Deniz Kardelen, Bidar, Blank Wall Season, Çiçek Çocuk, Deniz of the Bees, Dilan Balkay, Elif Çağlar, Glasxs, Hedonutopia, Jtamul, Kamufle, Karakter, Kerem Ergener, Padme, Panic Zombies, Parham A.G, Selin Birben, Tuğçe Şenoğul, Wipeç ve Yank canlı performanslarıyla; Asena Hayal, Asperger, Alternatecyborg, Doğukan Güngör (Onaranlar Kulübü), Ekmel Ayar, Elif Atmaca (Toyi), Feryin Kaya, Loradeniz, Ozan Çam, Reptilians From Andromeda, Taner Turna ve TKO ise söyleşilerle yer alıyor.

12 Nisan Pazar günü kültür-sanat dünyasının farklı alanlarından isimlerle, “Where do we go from here?” başlığı altında gerçekleşecek Instagram söyleşileriyle müzik sektörü başta olmak üzere bu küresel kriz karşısında alınan ilk önlemleri, orta ve uzun vadedeki öngörüleri ve çözüm önerilerini konuşulacak.

Programdaki tüm konser ve söyleşilerin linkleri, etkinliğin Facebook sayfasından takip edilebilecek: https://www.facebook.com/events/2659243791065574/