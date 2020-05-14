Kastamonu'da toplu bayramlaşma yasaklandı
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, toplu bayramlaşma yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.
Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmanın vatandaşlara telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması önerilen açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine, il merkezine ve ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları da yasaklandı" ifadelerine yer verildi.
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