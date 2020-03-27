‘Katil, hırsız AKP’ pankartının indirilmesi hak ihlali

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

“Başvurucular söz konusu haklarını bir pankart üzerine artık kalıplaşmış bir slogan haline gelen bir cümle yazarak kullanmayı tercih etmişlerdir” diyen mahkeme, 13 ÖDP’liye toplamda 195 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Mart 2014 yerel seçimleri için Edirne’de düzenleyeceği miting öncesinde ÖDP İl Başkanlığı’na “Katil, hırsız AKP” yazılı pankart asıldı. Savcının talimatıyla parti binasının kapısını kırarak içeri giren polisler, kapalı alanda biber gazı kullandı ve fiziki müdahalede bulundu. Bir grup partiliyi gözaltına alan polis, daha sonra pankartı indirdi. Darp edildiklerine ilişkin rapor alan ÖDP’liler, polislerden şikâyetçi oldu. Ancak savcılık, polisler hakkında takipsizlik kararı verdi. Dava açılan 14 genç ise beraat etti. Bu olay nedeniyle 14 kişi, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.