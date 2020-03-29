‘Katliamcı muhbir’ soruları

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın, 4 çalışma arkadaşını öldürmesine ilişkin Yükseköğretim Kurumu’nun yürüttüğü idari soruşturma raporundaki ayrıntıların ardından 15 aydır sessiz kalındığı ortaya çıktı. CHP’li Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı rapor sonrasında açıklamalarda bulunarak katliamın ardındaki ihmallere ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Çakırözer, “Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı raporda, dönemin rektörü Hasan Gönen’in düzenlediği toplantıda, Emniyet’in katliamı düzenleyen Volkan Bayar için ‘Bu, bizim adamımız’ dediği ortaya çıktı. Bu iddialar doğru mudur? Üniversite yönetimi ‘muhbirimiz’ denilen bu insan için neden bir şey yapmadı? Bu insanlar göz göre göre mi öldürüldü? Volkan Bayar’ın şikâyetleri sonrasında kaç üniversitede, kaç insanın hayatı mahvedildi” dedi.

‘İŞLEM YAPILMADI’

CHP’li Çakırözer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 15 ay önce yaşanan katliama ilişkin Yüksek-öğretim Kurumu’nun yürüttüğü idari soruşturma raporundaki detaylara ilişkin açıklama yaptı.

Katliamın yaşandığı dönem de Volkan Bayar’a yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdığını söyleyen Çakırözer, sorularına hiçbir yanıt alamadığına dikkat çekti. YÖK’ün yürüttüğü idari soruşturma raporundaki dikkat çeken ayrıntıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soran Çakırözer, “Volkan Bayar’ın akademisyenleri tehdit etmesinin ardından düzenlenen toplantıya kimler katılmıştır? Volkan Bayar iddia edildiği gibi emniyetin haber elemanı mıdır? Toplantıda ‘muhbir’ olduğu iddia edilen bir kişiye ilişkin üniversite yönetimi neden bir işlem yapmamıştır? Saldırgan bugüne kadar Osmangazi Üniversitesi’nde kaç kişiyi ihbar etmiştir? İhbarların kaçı dikkate alınmış, kaç kişi görevlerinden uzaklaştırılmış, üniversiteden atılmıştır? Saldırganın suçlamaları sonrasında kaç kişi beraat etmiştir? Beraat edenlerin kaçı üniversitelerine dönmüştür? Bayar’a ilişkin yürütülen soruşturma dosyası şu an ne aşamadadır?” dedi.