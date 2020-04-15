Kavas yeniden atandı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

2013-2015 yılları arasında Türkiye’nin Çad Büyükelçiliği yapan Ahmet Kavas, Türkiye’nin Senegal Büyükelçiliği’ne atandı. Kavas, son dönemde dışarıdan büyükelçi olarak atanıp görevini tamamladıktan sonra yeniden büyükelçiliğe atanan ilk isim oldu. Sosyal medya hesabında terör örgütü El Kaide’yle ilgili kullandığı ifadeler tartışmaya neden olmuştu.

Kavas, o dönem Fransa’nın Mali’ye başlattığı askeri operasyona tepki gösterirken “Terör kelimesi bir kere Fransız icadı. Müslüman işi değil. Tırnak içinde yazdım. El Kaide terörden çok farklı” ifadelerini kullanmış, bakanlıktan gelen uyarının ardından bu ifadelerini içeren twitlerini silmiş ve “Kim şimdiye kadar El Kaide terör örgütü değil dedi ki biz diyelim. Bunu sıradan cahil bir insan bile söylemez” demişti.