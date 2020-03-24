Kaydettiği video tepki çekmişti yakalandı
Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü. Videoyu çekip paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.
Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü. Görüntülerde, 65 yaş üstünde olduğu düşünülen bir vatandaşa, evine dönmesi yoksa işlem yapacağını söylenmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" diye tepki gösterdi. Sosyal medya kullancısı gelen tepkiler üzerine bir video daha paylaşarak, "Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz" diyerek kendisini savundu. Videoyu çekip paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.
KENDİSİNİ SAVUNDU
M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.
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