Kayıp bir sergi KYBELE

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:41

25 sanatçının kadın betimlemelerinin yer aldığı sergi, binanın -3. Katında, çocuk oyun alanının curcunasında, dışardan bakınca biraz kayıp, biraz yalnız duruyor ama içeri adımınızı atarsanız, bir kadın gibi de görkemli karşılıyor sizi.

Toprak gibi yaşamı içinde barındıran kadın, Neolitik ve Kalkolitik çağlarda, Hitit ve Frigler döneminde tanrıların en büyüğü olan ‘Ana Tanrıça’ olarak taçlandırılmıştı. Kybele, aynı zamanda bütün tanrı ve tanrıçaların anası olarak kabul edilmiş ve bolluğun ve bereketin de simgesi olmuştu. Yani Toprak anadır Kybele ve Anadolu’ya özgüdür. Toprakla, doğayla özdeş olmasına rağmen AVM gibi bizi gökyüzünden, rüzgârdan koparan nesnelere odaklı olmamızı salık veren bir mekânda olmasını bir parça içerliyorum. Bu çelişki toplumun kadına bakışı gibi geliyor bana. Gürültünün, nesnel ihtiyaçların arasında kayboluyor kadın, kayboluyor “Kybele”.

31 MART'A KADAR GEZİLEBİLİR

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergide, Aslı Ekim, Aylin Örücü, Büşra Ürer, Çiğdem Boztaş, Dilara Çakal, Erdi Korkmaz, Esen Murat Güler, Flaneurbabel, Gizem Altun, Gökhan Gümülcine, İrem Hakyemez, Mehmet Babat, Meltem Karakuyu, Murat Turan, Nazlı Işık, Olca Düzgün, Özlem Gedizlioğlu, Seren Ceren Asyalı, Sonia Ruskov, Suna Doğruyol, Suna Tüfekçibaşı, Sümeyye Aydemir, Şinasi Göktürkler, Turan Büyükkahraman ve Ümit Gündoğ’ un eserleri yer alıyor. Gözyaşlarına, yaralarına, sessizliğine, prangasına, uyanışa, tomurcuklanmaya tanık olmanız ve sizdeki yansımasını görmeniz için bulunmayı bekleyen sergi 31 Mart’a kadar gezilebilir.







