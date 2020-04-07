Kayyım altın peşinde

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Binlerce Sivrihisarlının, Eskişehirlinin yaşamını, hayvanların sağlığını, doğayı, tehlikeye atacak siyanür havuzu için bu acele neden? Havayı, toprağı, suyu, koyunu, kuşu, insanı zehirleyecek adımdan derhal vazgeçin” dedi.

BÜTÜN KENTE TEHDİT

Siyanürlü atık havuzunun yapılacağı alanı ziyaret eden Çakırözer, gazetemize yaptığı açıklamada, 40 hektar alan içinde 1 milyon 750 bin metreküp kapasiteli atık depolama göleti inşa edileceğini belirterek “Altın madeninin siyanür ile temizlenmesinden sonra ortaya çıkan atıklar bu dev gölete bırakılacak. Bu göletin yapılacağı yer Kaymaz Mahallemizin dibi. Baktığınızda evler gözüküyor. Bu atık havuzu Eskişehir’deki tüm canlılar için bir tehlike oluşturmakta” dedi.

‘KİMSE ZEHİR SOLUMAK İSTEMEZ’

Kaymaz Mahalle Muhtarı Bayram Canigür ise 12 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen yazının 31 Mart’ta ulaştığını ifade ederek “Koronavirüs ile mücadele döneminde bu yazı bize geç geldi. Sosyal izolasyon nedeniyle mahallemizde yaşayanları doğru dürüst bilgilendiremedik bile” diye konuştu.

Kaymaz Koruma Derneği yöneticilerinden Reha Önen, “Kim evinin kapısının önünde zehir solumak ister? Hayvanlarımız, insanlarımız ölüyor. Sadece yüzde 1’i kendi eceliyle ölüyor. Gerisi hep kanserden. Kapımızın dibine zehirli siyanür göleti yapılmasın” dedi.