Kaz Dağları'nda çifte standart: Aktiviste yasak, şirkete serbest’

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Çanakkale Valiliği, 274 gündür doğa harikası Kaz Dağları’nı korumak için nöbet tutan yurttaşlara yolladığı tebligatta, koronavirüs tedbirleri kapsamında ormanlara girişin yasaklandığını belirterek alanı terk etmelerini istedi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, şirket çalışanlarının hâlâ alanda olduğunu belirterek “Kaz Dağları madencilere değil, yaşam savunucularına emanet edilmeli” diye tepki gösterdi.

Kaz Dağları Kardeşliği’nden Ferzan Aktaş da Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nde yaşananları anımsatarak “Aynı şeyin Kaz Dağları’nın da başına gelmesini istemiyoruz” dedi.

‘TEHLİKEYE ATIYORLAR’

Kararı değerlendiren Ekoloji Birliği Eşsözcüsü ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu başkanı Süheyla Doğan “Alandaki arkadaşlarımız Covid-19 pandemi sürecinin başından itibaren kendilerini izole ettiler ve korudular. Halihazırda sağlıklı olan arkadaşlarımızın alandan boşaltılarak başka yerlere, Covid hastalarının olduğu yerlere gönderilmekte zorlanmaları arkadaşlarımızın hayatını tehlikeye atmaktır” dedi.

‘RAHAT ÇALIŞSIN DİYE...’

Alanda drone uçurulmasının yasaklanmasına dikkat çeken Doğan özetle şöyle konuştu:

“Çok manidar. Bu tedbirlerin maden şirketlerinin daha rahat çalışmasına olanak sağlamak olduğu aşikârdır. Alandan çıkması, tahliye edilmesi gerekenler çadır direnişçileri değil, orman içindeki madenciler, onların işçileri ve güvenlik görevlileridir. Bu çifte standart kabul edilemez. Kaz Dağları çadırlı direnişçilerin evidir ve onlar evlerinde güvendedir. Çanakkale Valiliği ve Orman İdaresini Kirazlı çadır alanını tahliye kararından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

KAZ DAĞLARI’NDA NÖBET BİTİRİLMEK İSTENİYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında binlerce ağacın kesildiği Kaz Dağları’nda süren direnişin sonlanması isteniyor. Eylemciler, “Çıkarılması gerekenler madenciler, direnişçiler değil” diyor.

‘RUHSAT İPTAL EDİLMELİ’

Kaz Dağları Kardeşliği’nde Ferzan Aktaş, “13 Ekim’den bu yana ruhsatsız olan şirket hâlâ maden alanında varlığını sürdürmektedir. Bu karar onları bağlamıyor mu? Önce onlar gitmeli. Kaldı ki geçen hafta Salda Gölü’nde pandemi gerekçe gösterilerek girişler kapatıldı ve hemen ertesinde iş makineleri bölgeye girdi. Göl çevresinde büyük bir doğa katliamına sebep oldu. Aynı şeyin Kaz Dağları’nın da başına gelmesini istemiyoruz. Şirketin durdurulan ruhsatı tamamen iptal edilmelidir” diye konuştu.