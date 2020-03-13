'Kemeraltı, kentimize yakışır çarşı olacak'

13 Mart 2020 Cuma, 08:14

Başkan Batur, şöyle konuştu: “Kemeraltı İzmir için çok önemli bir değer. İzmir’in kalbi Konak, Konak’ın kalbi de Kemeraltı. Kemeraltı, gelişimini tarihi misyonunu koruyarak devam ettirecek bir değer. Bu değere nasıl daha da değer katarız, onun mücadelesi içerisindeyiz. Hedefimiz Kemeraltı’nın 2023 yılında turistlerin çok daha rahat gezebileceği, misafirlerin daha sağlıklı sokaklarda dolaşabileceği, tabela kirliliğinin ve hanutçuluğun ortadan kalktığı, çarşı haline gelmesidir” diye konuştu.