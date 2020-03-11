'Kendimizi güvende hissetmiyoruz'

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:40

Balıkesir’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı kent genelinde okullar için denetleme yaptı. İlçelerdeki okullarda yapılan kontroller ve değerlendirmeler sonrası deprem riski taşıyan 51 okulun yıkılması yönünde karar alındı. Öğrencilerin eğitim sürecine yönelik Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Yıkım kararı alınan eğitim binalarından 10’u, aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 41 okulumuzda ise, öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir” denildi. 51 okulun yanı sıra 4 öğretmenevi, 2 pansiyon ve 1 Halk Eğitim Merkezi’nin de yıkılacağı belirtildi. Okulu yıkılacak öğrenciler, adreslerine yakın okullara gönderilirken sabah ve öğle olmak üzere ikili gruba ayrıldı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN DEĞİL

Gerçekleştirilen ikili sistemden memnun olmadıklarını belirten Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Beyzanur Esin, “Hacıilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okurken, Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gönderildik. İkili sistemden memnun değiliz. Derslerimiz saat 14.15’ de başlıyor. Eve dönmemiz saat 20.10’u buluyor. Yeni geçtiğimiz okulun bulunduğu konum oldukça tepe ve sakin bir yerde. Bu nedenle okul çıkışında kendimizi güvenli hissetmiyoruz. Okuldan geç döndüğümüz için ailelerimize gereken zamanı ayıramıyoruz. Okulumuzun tam gün olmasını ve başka boş bir binaya geçmek istiyoruz” dedi.

15 Temmuz Şehitleri ve Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Hilal Çelik, ikili sistemin birçok eksiği olduğunu belirterek, “Bizim okulumuza Hüma Hatun Kız Meslek Lisesi öğrencileri geldi. Onlar geldikten sonra bizim ders saatimiz 07.20 oldu. Bu sebeple Balıkesir’in köylerinden merkeze gelen öğrenciler, ulaşım sıkıntısından dolayı derse yetişemez hale geldi. Köylerden haraket eden minübüs seferlerin saatleri esnek olmuyor. Okul çıkış saatimiz 13.20. Civar köylerden gelen arkadaşlarımızın araç saati 18.45. Bu saate kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Öte yandan okulun soyunma odaları dahil olmak üzere birçok sınıfı okulumuza yeni gelen öğrenciler aldı. Sabah erken gelip öğlen okul bittiği için öğle aramız da iptal edildi. Teneffüs aralarımız 5 dakikaya indi. Bu zaman diliminde kantine inmeden zil çalıyor. Okulumuzda zaman kısıtlaması ile birlikte birçok şey aksadı” diye konuştu.

‘BÜTÜNLEŞİK DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALI’

Balıkesir Üniversitesi Jeololoji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan ise Edremit fayı, Havran-Balıkesir Fayı ve Yenice- Gönen Fay hattı boyunca yoğun bir yapılaşma olduğunu belirterek.“Buralarda acilen faylanma ile oluşan yüzey kırıkları imar haritalarına işlenmeli, yüzey faylanma tehlike kuşağı ve sakınım zonlarını oluşturulmalı, bu alanlarda kalan binaların tahliyesi yapılmalı ve bu alanlar yerleşime açılmamalıdır. Bu çalışmalar, bir yasa ile düzenlenmeli ve bu yasa diri fayların geçtiği diğer tüm yerleşim alanları için de uygulanmalıdır” diye konuştu.











