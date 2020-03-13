Kesenin ağzı Afrika için açılacak!

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye’nin 2013 yılında üye ülke olduğu Afrika Kalkınma Bankası’yla (AFDB) ilgili çok tartışılacak bir karara imza atıldı. Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması’nın uygun bulunmasıyla ilgili yasadaki Türkiye’nin bankanın sermayesine 94.2 milyon dolar tutarında katkı sunmasına ilişkin hüküm, komisyonda yaklaşık 8.5 kat artılarak 803,3 milyon dolara çıkarıldı. Yeni hükümet sistemine uyum kapsamında Bakanlar Kurulu’na verilen katkı tutarını 5 kata kadar artırma yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verildi. CHP ise düzenlemeye muhalefet şerhi koydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, dünyada ciddi bir resesyonun yaklaşmakta olduğu ve ciddi bir ekonomik krize doğru gidildiğinin söylendiği bir sırada bankanın sermaye artımına Türkiye’nin katılmasının doğru olmadığını dile getirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır-özer de “4 milyar dolara kadar artırılması yönünde karar verilmesi ülkemizde işsizliğin, yoksulluğun yaşandığı ve intiharların olduğu bir dönemde doğru değil” dedi. CHP’nin koyduğu şerhte, yeni sistem kapsamında Cumhurbaşkanına verilen taahhüt miktarının 5 kata kadar artırma yetkisiyle tek bir kişiye 4 milyar dolara kadar artırma imkânı verilmesinin Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve dış politika dengeleri açısından da yanlış olduğu kaydedildi.

Komisyonun önceki günkü toplantısında ayrıca Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşması’nın bir maddesine yönelik değişiklik de kabul edildi. Söz konusu anlaşmanın, “şeriat hükümlerine” göre hazırlandığını anımsatan Çeviköz, “Anayasaya aykırı bir anlaşmayı onaylamamız mümkün değil” dedi.