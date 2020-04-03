Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu kararlarına uyulmadı

03 Nisan 2020 Cuma, 09:30

FOX TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programının konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele konusunda “Bir mücadele yapılacaksa milli dayanışma duygusu içinde yapılmalı” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerinden satır başları:

'BİLİM KURULU'NUN KARARLARINA UYULMADI'

"Stratejinin üç ayaklı olmalıydı. Sağlık konusunda Bilim Kurulu ne karar veriyorsa ona uyacaktınız. Alınan kararlara uyulmadı. Başlangıçta sadece 65 yaş kişilere evden çıkma yasağı getirildi. Ancak onların yakınları çıkıyor. Sonra evde kal kampanyası çıktı. Bu kampanyanın sonucunda işsizlik ortaya çıktı.

Çok sayıda kişi işsiz kaldı. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690.

'Evde kal' denilen vatandaşlarımızın maaşları, en azından 3 ay boyunca asgari ücret olarak, işsizlik sigortası fonundan ödenmelidir.

Türkiye'de eğer 'Aile Yardımları Sigortası' uygulanıyor olsaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Hiçbir aile 'benim gelir güvencem yoktur' diye düşünmeyecekti. Biz bunu sağlamak zorundayız.

Ekonomik ve Sosyal Konsey en son 2009'da toplanmış. Konsey bir an önce toplanmalı. Konseyde işçi, çiftçi ve sağlık temsilcileri var. Orada bir 'devlet aklı' oluşacak. Sorunu söyleyenlerle, sorunu çözecek olanlar bir araya gelecek.''

Devlet, el açan vatandaşına yardım eden bir kurumdur. İyilikte yarışmak varken, neden iyilik yapmak isteyenleri iyilikten men ediyorsunuz? Belediyelerimiz, yardım çalışmalarına Erdoğan'dan önce başladı..."

79 yılda, bütün cumhuriyet hükümetlerinin harcadığı toplam para 713 milyar dolar... Son 17 yılda harcanan para ise 2 trilyon 346 milyar dolar. 79 yılda haraca paranın üç katı para harcandı. Devletin kasası alarm veriyor."

Hangi engeli getirirse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaktır. Gerekirse belediye başkanları aylığını bağışlayacaktır."











