Kılıçdaroğlu doktorları unutmadı

14 Mart 2020 Cumartesi, 15:00

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; 'Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen; gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum.' ifadelerini kullandı.