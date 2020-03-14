Kılıçdaroğlu doktorları unutmadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; 'Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen; gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum.' ifadelerini kullandı.
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