Kılıçdaroğlu doktorları unutmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2020 Cumartesi, 15:00

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; 'Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen; gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum.' ifadelerini kullandı. 


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