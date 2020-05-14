Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı'na ne dedi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ınTwitter hesabından duyurduğu habere göre Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Çebi'yi aradım geçmiş olsun demek için.Sayın Başkana da ilettim, bu ortamda liglerin başlatılması kararını son derece yanlış buluyoruz. TFF bu karardan acil olarak dönlemi" dediği öğrenildi.
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