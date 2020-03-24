Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını belirtti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın
vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile
telefonda görüştü.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ile Koca arasındaki telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ele alındı.
Kılıçdaroğlu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söylediği belirtilirken, Sağlık Bakanı Koca'nın da gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
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