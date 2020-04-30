Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

30 Nisan 2020 Perşembe, 22:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı mesajda işçilerin sömürüye ve salgına rağmen emeklerini ortaya koyduğunun vurgulayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gün'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen; daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. #Yaşasın1Mayıs"