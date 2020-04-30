Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı mesajda işçilerin sömürüye ve salgına rağmen emeklerini ortaya koyduğunun vurgulayarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gün'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen; daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. #Yaşasın1Mayıs"
Video Haberler
- Muğla'daki deprem anı kamerada
- Havalar ısınınca İstanbul'da ortaya çıktı!
- Burası Antalya! 7 metre kar, 25 kişilik ekip görevli
- İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı
- Fethiye'de doğa katliamı yapacak sondaja onay çıktı
- Kaftancıoğlu aracından iner inmez böyle uyardı!
- Televizyonunu çalan hırsıza böyle seslendi
- Türkmenistan'da hortum felaketi!
- Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
- Yanan otomobildeki çocuğu böyle çekip aldı!