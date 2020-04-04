Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere yardım ambargosu tepkisi

04 Nisan 2020 Cumartesi, 15:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope özel yayınında gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

BUNLAR ERDOĞAN’I RAHATSIZ ETTİ...

-Salgın nedenyle belediyelerimiz bağış kabul etmeye başladı. Bunlar Erdoğan’ı rahatsız etti. CHP belediyeleri gelirse sosyal yardımlar kesilecek algısı yaratmaya çalışıyorlardı. Tam tersi olduğu görüldü.

-Belediye bağışı alır, denetlenir, hesabını belediye başkanı verir. Komik olan şu, herhangi bir sivil toplum kuruluşu devletin hiçbir biriminden izin almadan yardım kampanyası açabiliyor ama belediye açamıyor. Bu komiktir.

-İnsanlar can derdinde. Biz oturalım, birlikte mücadele edelim diyoruz, Kovid-19 insanı yok ediyor, partilileri değil. Biz iyilikte yarışacakken sen iyilik yapma diyorsun.

-Bütün bunlara rağmen belediye başkanlarımız her türlü yardımı yapıyorlar. Bankalardaki hesapları bloke etmişler. Ne yaparlarsa yapsınlar, gerekirse belediyelerimiz bazı yatırımları kesecekler, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hangi evde sorun varsa o eve kilitleniyorlar.

ERDOĞAN'A BAĞIŞ KAMPANYASI YANITI

-Nasıl engellemişiz kampanyalarını? Benim öyle bir ifadem yok. Kampanya açıyor, tabi açabilir. Ben cumhurbaşkanı kampanya açamaz demedim ki. Hazine tamtakır. Bir yerden para bulacaklar, vatandaşa gidiyorlar.

-Sorun şu, fedakarlığı kim yapacak? Ben mi, siz mi, simitçi mi, kahveci mi? Ben diyorum ki devletten en büyük ihaleyi alanlar fedakarlık yapsınlar. İnsanları bağış için zorluyorlar.

EVDE KAL' DEDİĞİNİZ KİŞİ NASIL GEÇİNECEK?



-Evde kal diyorsunuz, gayet güzel. Peki 'Evde kal' dediğiniz kişi nasıl geçinecek? Kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690. Kapatılan iş yerleri dolayısıyla 504 bin kişi işsiz kaldı. Yaklaşık 3,5-4 milyon kişiye bu süreçte ne verildi? Kredi kartları ne oldu? Bu kişiler nasıl geçinecek? Hiç belli değil.

-Saray değil, bilim kurulu ne deniyorsa yapılacaktı.

-Sokağa çıkma yasağı istendi, yapılmadı. 65 yaşındaki kişinin oğlu akşam eve geldi ne oldu? İlk günden itibaren Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Topladığı kişiler kendisine asla itiraz etmeyeceği insanlar. 'Evet efendim, çok doğru dediniz' diyecek adamlardan yola çıkıyor.

-Devlet böyle yönetilmez.

-Çiftçilerle ilgili tek bir şey yok. Gıdada çok büyük sorunlar yaşayacağız. Buğday ithal edebileceğimiz bir ülke bile olmayacak. Hangi önlemler alındı?

-Bizim düşüncelerimizin haklılık payı daha sonra ortaya çıkarsa, sonuçta bir maliyet de ortaya çıkmış olur. Bu maliyet insan hayatıdır. Ağır bir maliyettir. Biz sorunun çözümü konusunda elimizden ne geliyorsa onu yaparız.

CHP KURULTAYI

-Biz de doğal olarak bilim kurulunun belirleyeceği tarihi ekliyoruz. Bilim kurulu derse ki tamam artık toplantılar yapılabilir derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz.

MİLLİ DEVLET BUDUR

-Tekâlif-i Milliye emirleri diyorlar. Tekâlif-i Milliye emirleri dolayısıyla her bölgede bir de Tekâlif-i Milliye Komisyonları kuruldu.

-Alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur. Milli devlet budur.