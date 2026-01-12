KCK terör örgütü Bakan Fidan ve Güler'in süreci sabote ettiğini ileri sürdü, Türkiye’yi IŞİD’çilikle suçladı

Suriye’nin Halep kentinde SDG terör örgütünün sözde asayiş kuvvetlerinin çekilmesiyle son bulan çatışmalar hakkında bölgede tartışmalar sürüyor.

KCK terör örgütü, çatışmalara ilişkin dün yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Savunma Bakanı Yaşar Güler’i hedef aldı.

"SÜRECİ SURİYE ÜZERİNDEN SABOTE ETME PLANI"

Terör örgütünden yapılan açıklamada; Bakan Fidan ve Güler’in Türkiye’de yürütülen 2. Açılım Süreci’ni sabote ettiğini iddia edildi.

Açıklamada; “Hakan Fidan ve Yaşar Güler’in ısrarı, Öcalan’ın (PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan) Kürt-Türk kardeşliğinin tesisi ve Kürt sorununun demokratik çözümü amacıyla başlattığı Barış ve Demokratik Toplum sürecini Suriye üzerinden sabote etme planıdır” denildi.

BM VE AB’YE SESLENDİLER

Açıklamada; Şam yönetiminin Halep’teki mahallelere (Şeyh Maksut ve Eşrefiye) yönelik operasyonlarının IŞİD terör örgütünün saldırılarına benzetilerek; “Halep’te DAİŞ’i (IŞİD) yenen Kürtlere, Suriye rejimi ve Türk devletinin yeni ortak planıyla saldırması ikinci bir DAİŞ saldırısıdır. Dolayısıyla bu saldırıları DAİŞ’in devamı olan cihadist saldırı olarak görmek ve Halep Halk Meclisi’nin kararını DAİŞ’e karşı direniş iradesi görmek gerekir. Soykırıma karşı Kürtlerin gösterdiği bu direnişe başta Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa olmak üzere tüm insanlığın sahip çıkması çağrımızdır. Aksi durumda uluslararası güçlerin sessizliği katliama onay vermedir” ifadeleri kullanıldı.

"TANK VE DRONLAR TÜRKİYE’YE AİTTİ"

SDG terör örgütünün sözde genel komutanlık yetkililerinden Sipan Hemo ise terör örgütünün medya yapılanması ANF’ye dün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şeyh Mahsut operasyonunu dış basından duydukları, aynı gün Şam’da “bazı devletlerin yetkilileri vardı” diyerek; “Mesela bir devlet Şam’a saldırı konusunda desteğini iletti ama bunu basına sızdırmadı. Buradan açık söylüyorum, Şeyh Mahsut’a uçan dronlar, oraları bombalayan tankların tamamı Türkiye’ye aitti. Bunu ilan etmediler. İlan etmelerine bazen gerek de yoktur” iddiasında bulundu.