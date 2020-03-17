Kimsenin kabul etmediği o gemiyi Küba kabul etti

17 Mart 2020 Salı, 00:10

Küba, Karayipler’de mahsur kalan ve içinde korona virüsü kapmış yolcular bulunması nedeniyle bölgedeki birden fazla ülkenin yardım etmeyi reddettiği bir İngiliz gemisini tedavi amacıyla kabul etti.

682 yolcu ve 381 mürettebat taşıyan İngiliz bandıralı MS Braemar’da, en az 5 yolcunun korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Geçen sürede sayının hızlı bir şekilde arttığı tahmin ediliyor.

ABD merkezli CNN kanalının Havana muhabiri Patrick Oppmann, Küba diplomatik kaynaklarının ”Pandemi herkesin ortak çabasıyla sona erecek. Yolcuları kabul etmemizin sebebi insani kaygılar” açıklamasını yaptığını duyurdu.

Habere göre, tedaviye ihtiyaç duyan yolcular Küba’da kalacak, durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcular ise İngiltere hükümetinin girişimiyle evlerine dönecek.