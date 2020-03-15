Kitap Eki Dergisi'nin 3. sayısı raflarda

15 Mart 2020 Pazar, 16:10

Kitap Eki dergisinin birinci sayısında kapakta Colson Whitehead, ikinci sayısında ise Javier Marías yer almıştı. Her sayısında dolu dolu bir içerikle çıkan Kitap Eki, 3. sayısında da farklı kategorilerden kitap incelemelerine yer verdi. Yetişkinler için kitap önerilerinin ağırlıklı olduğu dergide çocuklar için de öneriler yer almaya devam ediyor.

Öykü kitaplarıyla yakından tanıdığımız Sibel Öz, okurlarının karşısına Yeşilçam'ı ve özelinde Adile Naşit'i konu alan kitabı "Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit" ile çıktı. Sibel Öz, kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kitap üzerine Adalet Çavdar'ın sorularını yanıtladı.

"Bağımsız Kitapçılar Anlatıyor" başlıklı dosyayı hazırlayan Nazlı Berivan Ak, 3. sayıda İstiklal Caddesi'nin emektar kitapçısı ve Semerkant Kitabevi'nin sahibi Kemal Koçak ile sektörün sorunları ve ihtiyaçları üzerine ayrıntılı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kitap Eki dergisinin emektarlarından Korkut Akın, "Devlet, Toplum ve Sinema" isimli kitabı okurlarıyla buluşan Mesut Kara ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kitap Eki dergisi, hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırladığı "Vitrin" sayfalarıyla öne çıkan kitapları okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Derginin 3. sayısı yine dolu bir içerikle raflardaki yerini aldı. Hem kendiniz hem de çocuklarınız için kitap tercih ederken Kitap Eki dergisinin kılavuzluğundan oldukça memnun olacaksınız.

Kitap Eki dergisi tekelleşmiş dağıtım mekanizmasının dışına çıkarak kendi imkanlarıyla satış noktalarını belirlemeye devam ediyor. Dergiyi bağımsız kitapçılardan ve internet sitelerinden satın almanız mümkün. Satış noktalarını Kitap Eki'nin sosyal medya hesapları üzerinden inceleyebilirsiniz.

SATIŞ NOKTALARI

Kitap Eki dergisinin 3. sayısında yazanlar:

Adalet Çavdar, Adnan Saracoğlu, Aydın Onay, Aynur Kolbay, Aynur Kulak, Aziz Hatman, Bahar Gedik, Doğuş Sarpkaya, Ecem Güler, Erdal Büyüktaş, Fatin Hazinedar, Gökçesu Özgül Kalafat, Günnur Aksakal, İclâl Nur, Kemal Güllü, Korkut Akın, M. Şeref Özsoy, Merve Okçuoğlu, Metin Yetkin, Murat S. Dural, Nazlı Berivan Ak, Önder A., Özge Arıkal Gönül, Pınar Palamutlu, Seda Elhan, Serdal Keskin, Serkan Atak, Serkan Parlak.

Kitap Eki dergisini internet üzerinden kargo ücreti ödemeden satın almak için www.kitapkolektifi.com'u ziyaret edebilirsiniz.