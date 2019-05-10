Abidin Yağmur'dan ikinci kitap: 'Ben dar kafalı mıyım neyim?'

Gazeteci yazar Abidin Yağmur, Mersin'de çeşitli tarihlerde farklı gazetelerde yayınlanan yazılarını 'Ben dar kafalı mıyım neyim?' adlı kitapta topladı.

Kitapta Abidin Yağmur'un yüzlerce yazı arasından seçtiği 70 adet yazı yer alıyor. 'Hayat ve memleket yazıları' sloganıyla okuyucuyla buluşan kitapta KHK mağdurlarına ve mültecilere de ayrı bir bölüm açılmış. Mersin'de çeşitli gazetelerde köşe yazıları yayınlanan Abidin Yağmur, kişisel arşivinde sakladığı yüzlerce yazı arasından seçtiği 70 adet yazısını 'Ben Dar Kafalı mıyım neyim?' adını verdiği kitapta topladı.

Kapak fotoğrafını ve kapak tasarımını gazeteci, fotoğraf sanatçısı Necdet Canaran'ın hazırladığı kitap usta gazeteciler Ali Adalıoğlu, Nazmi Akdağ, Bedir Solmaz ve Necdet Canaran'ın sunuş yazısıyla açılıyor. Kitapta Abidin Yağmur'un farklı tarihlerde yazdığı yazılar 'Günden Güne', 'Şehirde Ne Var Ne Yok', 'Çevre Önemli', 'Kadın', 'Mülteciler', 'Siyaset ve Tarih Okumaları-Yazmaları' ve 'Sürolağan Yazılar' başlıklarıyla 7 bölümde sunuluyor.

Kitabın 'Sürolağan Yazılar' başlıklı bölümünde, Yağmur'un, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal döneminde kaleme aldığı yazılar yer alıyor. Yağmur bu bölümde KHK ile kamudan ihraç edilenlerin sorunlarına ve ruhsal durumlarına, OHAL döneminde toplumda, bürokraside, belediyelerde yaşanan sancılara dikkat çekiyor.