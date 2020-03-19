KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 11 Ekim'e ertelendi.
KKTC Cumhuriyet Meclisi, koronavirüs nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda seçimlerin 11 Ekim’e ertelenmesine karar verdi. Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan oylamada, oy çokluğu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim’e ertelenmesi kararı aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.
“AKINCI KIBRIS KONUSUNDA ADIM ATMAYACAK”
Meclis’te konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı. Dolayısıyla erteleme gündeme geldi” dedi.
Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili çalışma yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünecek hali yoktur. 6 ay daha görevde kalacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda veya başka konularda adımlar atmayacak. Bu konuda da bir görüş birliği oluştu” dedi.
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