Köleler ve zorbalar… Jack London’ın tanıklığından!
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Pasifik bölgesindeki değişik ada topluluklarında ve teknelerde geçen Güney Denizi Hikâyeleri’nin çoğunluğu Jack London’ın tanık olduğu gerçek olaylardan esinlenmiş.
Büyük
serüvenlerin büyük yazarı Jack London, Güney Denizi Hikâyeleri’nde okurları yüzyıl
öncesinin dalgalı denizlerine götürüyor.
19.
yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Pasifik bölgesindeki değişik ada
topluluklarında ve teknelerde geçen Güney Denizi Hikâyeleri’nin çoğunluğu yazarın
tanık olduğu gerçek olaylardan esinlenmiş.
Kişisel
deneyimlere dayanan anlatıların gücüyle aktarılan bu hikâyeler, sömürgeler
çağındaki Pasifik ülkelerini, emperyalizmle egzotik ortamın arasındaki ilişkiyi
ve bölgenin zorlu tropikal koşullarını irdeliyor.
Sömürgecilerin,
kaçırılıp köle olarak satılan Güney Denizi adalılarına taktıkları adla
karatavuklar, topraklarını işgal eden tamahkâr ve dolandırıcı Batılı tacirlerle
başa çıkmak zorundaydılar.
İlk
bakışta adalardaki yerli halkın kurban, yabancıların da zorba olduğu bu
coğrafyada, ezilen adalılar sonunda zorbalığa isyan edip efendilerini
öldürmeye, mallarını çalmaya kalkınca işler tersine dönmüştü.
Hiçbir
şey ve hiç kimse ne tam siyah ne de tam beyazdı; Güney Pasifik bölgesinin tartışılmaz
gerçeğiydi bu.
“Onun
kadar maceraperest ve eylem adamı pek az yazar vardır... Kısa hikâyelerindeki
mükemmellik neredeyse unutuldu.” George
Orwell
GEORGE ORWELL: 1903’te Hindistan’ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere’ye döndükten sonra, öğrenimini Eton College’de tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, 1922-1927 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. Ancak imparatorluk yönetiminin içyüzünü görünce istifa etti. 1950’de yayımladığı Shooting an Elephant (Bir Fili Vurmak) adlı kitabı, sömürge memurlarının davranışlarını eleştiren makalelerin derlemesidir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği, Stalin rejimine karşı sert bir taşlamadır. Orwell’in en çok tanınan yapıtlarından Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, bilimkurgu türünün klasik örneklerinden biri olmanın yanı sıra, modern dünyayı protesto eden bir romandır. Burma Günleri ise, Orwell’in Burma’daki (bugünkü Myanmar) İngiliz sömürgeciliğini dile getirdiği ilk kitabıdır. Orwell 1950’de Londra’da öldü.
Güney Denizi Hikâyeleri / Jack London / Çeviren: Fatih Yiğitler / Can Yayınları / 432 s.
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