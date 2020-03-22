Komşuda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22 Mart 2020 Pazar, 20:25

Reuters’ta yer alan habere göre Mitsotakis, Yunanistan’da corona virüsü önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasağın pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mitsotakis, yasağın insanların iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik alındığını belirterek, “Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil” ifadesini kullandı.

Yunanistan’da bugüne kadar salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 624 kişi ise karantina altına alındı.



