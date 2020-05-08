Konak’ta ‘Bank’sal mesafe

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:50

Konaklıların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıldı. Konak Belediyesi tarafından yapılan tek kişilik banklar, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak iki metrelik aralıklarla yerleştirilen banklar, Konak parklarında ‘bank’sal mesafe dönemini de başlattı.



MASKE VE UZAKLIK UYARISI

