Konak’ta ‘Bank’sal mesafe
İzmir'de Konak Belediyesi ilçedeki parkları, bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez pazar günü saat 11.00’de evlerinden çıkabilecek, 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor.
Konaklıların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıldı. Konak Belediyesi tarafından yapılan tek kişilik banklar, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak iki metrelik aralıklarla yerleştirilen banklar, Konak parklarında ‘bank’sal mesafe dönemini de başlattı.
MASKE VE UZAKLIK UYARISI
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmesini istedi. Batur, “Önlem olarak, özellikle sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda onlara destek olmak amacıyla, parklarımıza tek kişilik banklar yerleştiriyoruz. Böylece hemşerilerimizi belirli bir sosyal mesafede tutmuş olacağız. Unutmayın ki, virüs yok olmadı, hâlâ aramızda” dedi.
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