Kongo'da Ebola bağlantılı ikinci ölüm gerçekleşti

12 Nisan 2020 Pazar, 17:18

Ağustos 2018'den bu yana 2.200'den fazla insanın yaşamına malolan Ebola virüsü bu defa ülkenin doğusundaki Beni kentinde kendini gösterdi.

DSÖ Ebola departmanı müdür yardımcısı Boubacar Diallo'ya göre, kurbanların sonuncusu olan 11 aylık bebek, bir önceki vaka olan 26 yaşındaki bir Kongolu erkekle aynı sağlık merkezinde tedavi görüyordu.

'SALGIN' DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN

Reuters'a konuşan yerel sağlık yetkilileri, söz konusu vakaların virüse nasıl enfekte olduğunu bilmediklerini belirtirken, bu durumun yeni bir salgın çerçevesinde gerçekleşip gerçekleşmediğini söylemek için henüz çok erken olduğunun altını çizdiler.

Ateş, kanama, kusma ve ishale neden olan Ebola, vücut sıvıları yoluyla insanlar arasında yayılır. Daha önce bu salgın sırasında enfekte olanların yaklaşık üçte ikisinin öldüğü bilinmektedir.